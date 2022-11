O remate extraordinário de Al-Dawsari que deu a reviravolta à Arábia Saudita diante da Argentina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Arábia Saudita chegou, esta terça-feira, à reviravolta no marcador diante da Argentina com este golaço de Salem Al Dawsari. O médio, que atua pelo Al-Hilal, tirou vários adversários do caminho já dentro da área albiceleste e atirou forte, de pé direito e num remate cruzado, para o fundo da baliza de Emiliano Martínez, que ainda tocou na bola, mas não o suficiente para a desviar da trajetória de golo.