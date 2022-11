Operação Mundial: Record dá tudo. Mas Mesmo tudo!

A Seleção Nacional viaja hoje para o Qatar para disputar o Mundial’2022, uma prova que terá uma cobertura única no. Com uma equipa de três enviados-especiais – Bruno Fernandes, Hugo Pedro Queirós e Paulo Calado –, o nosso jornal vai ter ter muitas novidades durante a competição e um acompanhamento quase ao minuto de tudo o que acontecer com Seleção Nacional, mas também com todas as outras equipas. Junte-se a nós, nesta viagem em que só tem de escolher o meio de transporte: seja digital, seja o papel ou também os programasna CMTV.Diariamente, iremos transmitir no nosso site e redes sociais dois programas dedicados à competição: o Manhã Mundial, a contar as últimas da Seleção Nacional e a lançar os jogos do dia, e o Mundiall-in, que estará no ar às 22h00, com um resumo do que se passou no dia, incluindo análise de especialistas.O canal Mundial’2022, já online no site do, tem toda a informação de que precisa. Resultados, calendário, classificações, noticiário de todas as seleções, estádios, guia para os adeptos... tudo para que se sinta por dentro da ação.Na edição em papel, além de uma cobertura que incluirá as melhores histórias e reportagens do Qatar, pode contar com rubricas fixas. Por exemplo, graças a uma parceria com o site especializado Sportytrader, vamos oferecer-lhe diariamente três dicas sobre os jogos do dia, para o caso de querer apostar. Também teremos testemunhos de quem esteve em Mundiais do passado, curiosidades sobre o Qatar e os craques que deve seguir com atenção. Luísa Jeremias, diretora da Flash e da TV Guia, irá escolheros mais bonitos deste Mundial