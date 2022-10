Orlando Galo suspenso provisoriamente após controlo positivo deve falhar Qatar'2022

O defesa internacional pela Costa Rica Orlando Galo foi suspenso provisoriamente pela FIFA, devido a controlo antidoping positivo, e deverá falhar o Mundial2022, anunciou este sábado o organismo que rege o futebol mundial.



Na terça-feira, a federação costa-riquenha revelou que o defesa, de 22 anos, que representa o Herediano, da Costa Rica, acusou positivo a um esteroide anabolizante denominado clostebol, uma substância considerada proibida. Contudo, só hoje foi suspenso pela FIFA, que não deu um prazo para concluir o processo, sendo que a suspensão pode ir até aos quatro anos.

De acordo com a federação daquele país, um total de 15 jogadores foram testados no mês passado, na Coreia do Sul, onde a seleção realizou dois encontros particulares, mas só Orlando Galo obteve um resultado positivo a substâncias ilegais.

Desta forma, o jovem jogador, 10 vezes internacional, deverá falhar a presença no Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a Costa Rica está inserida no Grupo E, juntamente com Japão, Espanha e Alemanha.

Orlando Galo foi suplente não utilizado no 'play-off' intercontinental de apuramento para o Mundial2022 entre CONCACAF e Oceânia, em que a Costa Rica venceu a Nova Zelândia por 1-0, com um golo do ex-Sporting Joel Campbell.