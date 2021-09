Óscar Cardozo convocado de urgência para a seleção do Paraguai

Óscar Cardozo, antigo avançado do Benfica, foi esta terça-feira convocado de urgência para a seleção do Paraguai para o encontro desta quinta-feira frente à Venezuela, a contar para a fase de qualificação sul-americana para o Mundial'2022.

A chamada do ponta-de-lança do Libertad deve-se ao facto de o selecionador, Eduardo Berizzo, não poder contar com Antonio Sanabria, que teve de abandonar a concentração da seleção paraguaia devido a problemas familiares.

Óscar 'Tacuara' Cardozo, de 38 anos, não era chamado para a representar o seu país há dois anos, desde a Copa América'2019.