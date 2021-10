Óscar Tabárez em alerta por causa de Luis Díaz

Para lá de ter falado de Darwin Nuñez e ter assumido a vontade de ver o jogador do Benfica a demonstrar na seleção uruguaia aquilo que tem exibido em Portugal, Óscar Tabárez abordou ainda as ameaças da seleção colombiana (a próxima adversária do Uruguai) e falou de forma bastante elogiosa de Luis Díaz, jogador do FC Porto.





"A seleção colombiana tem jogadores de boa qualidade e experiência, como o caso de Juan Cuadrado. Além disso tem bons avançados e vão aparecendo recentemente novos jogadores, como o caso deste miúdo Luis Díaz, que está no FC Porto. Teve uma grande Copa América, não estava muito no radar da elite, mas passou a estar", destacou o experiente selecionador uruguaio.