Otamendi e o lance polémico na área da Argentina no duelo com o Brasil: «Foi na bola»

O lance entre Raphinha e Otamendi na área da seleção albiceleste causou polémica no Argentina-Brasil desta madrugada. O defesa do Benfica acertou com o cotovelo na cara do extremo do Leeds, que já passou pelo Sporting, e deixou-o a sangrar . Numa publicação no Instagram, a Tyc Sports questionou se não houve nenhuma falta na jogada e o central argentino respondeu com alguma ironia."Foi na bola", escreveu nos comentários à referida publicação, algo que levou a que alguns adeptos da albiceleste também fossem dar a sua opinião. "Todo mandíbula" e "Otamendi em modo UFC" são algumas das frases utilizadas pelos internautas acerca do lance, em que não foi assinalado penálti a favor da seleção brasileira.