Otamendi iguala lenda argentina e procura ser centenário no Qatar

Ao jogar na vitória frente à Austrália por 2-1, Nicolás Otamendi tornou-se no segundo central da história da Argentina com mais internacionalizações (97), a par de Oscar Ruggeri, célebre defesa na década de 80 e 90 e campeão mundial em 1986. Aliás, este é um feito que o central do Benfica também sonha igualar no Qatar, já que os argentinos têm o apuramento carimbado para os quartos-de-final.Desta forma, Otamendi divide com Ruggeri o oitavo lugar na lista de mais internacionais pela alviceleste e pode tornar-se centenário ainda neste Mundial caso a prova corra como os argentinos esperam. Aliás, se a equipa orientada por Lionel Scaloni chegar à final, Otamendi alcança as 101 internacionalizações de Kün Aguero, sétimo classificado desta lista.De resto, o capitão dos encarnados também tem margem para ambicionar em tornar-se no central com mais internacionalizações pela Argentina. O dono dessa façanha é Ayala, que representou 115 vezes o seu país. Já o líder na classificação geral está distante... e ainda anda aí para as curvas. Falamos de Lionel Messi, que soma 169 jogos.