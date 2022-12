Otamendi já está a caminho de Portugal: defesa do Benfica foi aplaudido na chegada ao aeroporto

¡Chau campeón!



Nicolás Otamendi emprende su regreso a Portugal para sumarse a Benfica pic.twitter.com/sk4PX9vGJB — El Gráfico (@elgraficoweb) December 26, 2022

Otamendi regressa esta segunda-feira a Portugal, onde irá integrar, nos próximos dias, os trabalhos do Benfica. O central das águias, campeão do Mundo pela Argentina há cerca de uma semana , foi hoje 'apanhado' à chegada ao aeroporto e ainda teve tempo para ser aplaudido por alguns adeptos albicelestes que se encontravam no local e que até tentaram registar o momento com vídeos e fotografias.