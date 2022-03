Otávio surpreendido com a titularidade: «Não esperava mas se for preciso jogo em qualquer posição»

Otávio revelou ter ficado surpreendido com a titularidade diante da Turquia, ele que abriu caminho à vitória portuguesa por 3-1."[Titularidade?] Fiquei surpreendido. Não esperava, mas, se precisarem de mim, jogo em qualquer posição e quero ajudar Portugal. Se sinto o coração português? Sim. A partir do momento em que visto a camisola da seleção, é para dar tudo e a minha vida por ela", vincou à RTP."O mais importante é termos passado para a final [do playoff], independentemente de quem fôssemos defrontar. Temos de estar concentrados no próximo jogo para conseguir a qualificação para o Mundial'2022.""Estivemos bem no jogo e ganhámos. Temos jogadores de grande qualidade, como provaram aqueles que entraram e jogaram. Com todos concentrados, vai dar certo.""Foi uma jogada em contra-ataque. O Bernardo Silva acertou no poste, acreditei na segunda bola e fiz o golo. O meu futebol é sempre assim: acreditar e não desistir de cada lance. É isso que vou fazer em cada lance."Se espero ser titular no próximo jogo? Não. Espero que Portugal ganhe", concluiu.