Palhinha: «O balneário está de rastos»

Palhinha assumiu que Portugal fez um péssimo jogo diante da Sérvia ( derrota por 2-1) "Estamos aqui para assumir a responsabilidade pois não fizemos um bom jogo pois só defendemos na segunda parte. O balneário está de rastos por não ter o apuramento direto, mas vamos atrás da qualificação no palyoff", disse o médio do Sporting."Acho que a Sérvia foi feliz por marcar nos minutos finais, defendemos mais do que pretendíamos. Tinhamos valor para estar no Mundial, e vamos dar a volta a isto. Custa-nos a todos. Temos de reagir sempre às derrotas que não acontecem por acaso, a vida não é uma constante de vitórias, e isto tem de dar-nos estímulo", acrescentou.