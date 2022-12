Paulo Bento despede-se da Coreia do Sul: «Uma das experiências mais bonitas da minha vida»

Paulo Bento despediu-se esta terça-feira da seleção da Coreia do Sul. Num comunicado nas redes sociais divulgado pela Federação desse país, o treinador português, que orientou a equipa desde 2018 e não foi além dos 'oitavos' do Mundial'2022, deixou muitos agradecimentos e afirmou que os jogadores vão estar "para sempre" no seu coração."Depois da minha passagem pela seleção da Coreia do Sul, gostaria de expressar aquilo que sinto.Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao povo da Coreia do Sul por todo o apoio nos últimos quatro anos. Também gostaria de agradecer a todo o staff.Estou especialmente agradecido aos jogadores pelo seu profissionalismo, ética de trabalho e comportamento. Deram-me a oportunidade de ter uma das experiências mais bonitas da minha vida, algo que nunca vou esquecer.Foi uma experiência pessoal fantástica, com altos e baixos, mas a capacidade dos jogadores reagirem nos maus momentos foi a parte mais importante. Foi isso que nos tornou mais fortes enquanto equipa.Não tenho palavras para agradecer a toda a gente pelo respeito, pelo afeto e pelo apoio que mostraram durante toda esta experiência.Gostaria de dar os parabéns a todos os que participaram nesta fantástica jornada, que deixou a nação coreana feliz e orgulhosa. Mas, acima de tudo, tenho de dar os parabéns a todos os jogadores, os principais responsáveis por tudo o que atingimos.Ao meu staff: sem o vosso conhecimento, profissionalismo e solidariedade não seria possível viver tudo isto.Está na altura de sair e olhar para o futuro, desejando o melhor ao futebol coreano. A Coreia do Sul vai sempre ser uma parte da minha vida e os jogadores estarão para sempre no meu coração".