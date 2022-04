Paulo Bento e as hipóteses da Coreia da Sul: «Portugal e Uruguai são os favoritos à partida»

O selecionador da Coreia do Sul, Paulo Bento, antecipou as hipóteses dos coreanos no grupo do Mundial'2022 que ficou esta sexta-feira a ser conhecido e que inclui Portugal, Uruguai e Gana."Quando se vem para a fase final de um Mundial, não se podem esperar sorteios fáceis. Não é de bom tom, é estar a acreditar em milagres que não existem. Creio que, sendo um grupo difícil para nós, considero que Portugal e Uruguai são os favoritos à partida. A maior parte das pessoas concordarão", frisou em declarações à Antena 1.