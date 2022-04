Paulo Bento: «Ronaldo? Preocupação não pode recair apenas num jogador de Portugal»

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, analisou o poderio de Portugal, adversária dos coreanos na fase de grupos do Campeonato do Mundo. Confrontado com a qualidade de Cristiano Ronaldo, o antigo selecionador luso garantiu que "a preocupação não pode recair apenas num jogador"."Não importa de que tipo de jogador falamos. Todas as pessoas sabem que ele é um dos melhores jogadores do Mundo e de todos os tempos. Precisamos de ter em conta toda a seleção de Portugal e não apenas um jogador. Portugal tem jogadores com muita qualidade em muitos, muitos aspetos, que jogam nas ligas mais importantes da Europa", deu conta o técnico citado pela agência Reuters.O treinador, de 52 anos, debruçou-se ainda sobre o percurso da Coreia do Sul até ao Qatar'2022."Houve alguns momentos difíceis que, na minha opinião, permitiram-nos crescer como equipa. Ao mesmo tempo, permitiram que nós, como equipa técnica, também crescessemos e desenvolvessemos as nossas ideias da melhor maneira possível. O mais importante para mim foi que, nesses momentos, continuámos a acreditar na nossa forma de gerir a equipa e na nossa forma de jogar", evidenciou Bento.