Pede-se coração

É ganhar e... ponto final. Num grupo tão equilibrado como o E, em que o primeiro pode ser eliminado e o último pode garantir o apuramento, japoneses e espanhóis só pensam inevitavelmente na vitória no embate de hoje, até para dispensarem a calculadora. O empate também pode ser bom para as duas seleções, isto se no outro jogo do grupo, entre Costa Rica e Alemanha, também se registar uma igualdade. Contudo, ninguém pensa neste cenário. "Imaginem que chegamos aos 95 minutos com o mesmo resultado nos dois jogos. E nesse minuto, faltando 15 segundos para o fim, o Japão marca e a Costa Rica também. Gastámos 95 minutos a gerir o resultado e acabámos eliminados", afirmou Luis Enrique, selecionador espanhol.





A vontade de vencer também é partilhada pelos japoneses, que pedem coração para esta autêntica final. "Temos que jogar de forma a inspirar o povo. Temos que lutar com espírito e orgulho", disse Hajime Moriyasu, técnico do Japão.