Pepe: «Era uma injustiça não irmos ao Mundial»

Pepe regressou esta terça-feira à titularidade no centro da defesa de Portugal na vitória (2-0) sobre a Macedónia do Norte, na final do playoff europeu de acesso ao Mundial'2022.





Em declarações no final do encontro, o experiente defesa-central assumindo ter sofrido "muito" com a equipa à distância, agradecendo o facto de poder "recuperar a tempo" para ajudar a Seleção Nacional e o 'seu' país a marcar presença no Campeonato do Mundo que se realiza no final deste ano civil.

"Sofri muito no primeiro jogo, mesmo quando deu positivo não queria acreditar, pois como toda a gente sabe cuido-me bastante, mas desta vez tocou-se a mim. Apoiei a equipa sempre à distância, sofri muito ao longo destes dias e sofri com eles também no jogo com a Turquia. Ainda bem que consegui recuperar a tempo para dar o meu contributo ao meu país e conseguirmos estar no Mundial", começou por dizer o internacional luso.



Humildade e energia positiva de todo o grupo

"Acho que o mérito foi de todos nós ao colocarmos o trabalho em primeiro lugar, logo depois a qualidade de cada. Fomos um seleção muito humilde e já tínhamos sido contra a Turquia quando vi todo o banco a saltar a festejar o primeiro golo. Essa energia positiva passou para toda a gente e passou também para este jogo. Foi isso que nos levou a mais um Mundial."



Esforço dos jogadores para dar uma alegria aos portugueses

"Queríamos muito dar esta alegria ao nosso povo. Temos jogadores com muita qualidade e era uma injustiça não irmos ao Mundial. Merecemos em todo o apuramento. Só mesmo no jogo com a Sérvia é que não estivemos ao nosso melhor nível e mesmo assim a equipa soube levantar-se e unir-se. Estamos e estamos todos de parabéns", terminou.