Pepe expulso contra a Irlanda não joga 'final' com a Sérvia

Pepe foi expulso aos 81' do Irlanda-Portugal e vai falhar o último jogo da fase de qualificação, diante da Sérvia, uma autêntica 'final' onde ficará decidido o apuramento direto para o Mundial'2022.O experiente central viu dois amarelos, aos 72' e 81', e o consequente vermelho, ficando assim de fora do encontro de domingo, no Estádio da Luz.