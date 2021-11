Pepe ultrapassa Vítor Damas e faz história na Seleção Nacional

Pepe faz história e torna-se no jogador + velho de sempre a jogar pela Seleção . Estes são os 5 jogadores + velhos a alinharem por pic.twitter.com/0NjOt9A9U0 — playmakerstats (@playmaker_PT) November 11, 2021

Pepe tornou-se esta quinta-feira o jogador mais velho de sempre a representar a Seleção Nacional, ao entrar em campo diante da Irlanda , em Dublin, no encontro da fase de apuramento para o Mundial'2022.Com 38 anos, 8 meses e 16 dias, o defesa-central do FC Porto supera Vítor Damas, que em 1986 havia representado a equipa das quinas com 38 anos, 8 meses e quatro dias, num 'top-5' que é completado por Silvino, Ricardo Carvalho e Manuel Bento.Trata-se da 123ª internacionalização de Pepe, cuja estreia pela Seleção aconteceu em novembro de 2007, frente à Finlândia (0-0), no Estádio do Dragão.