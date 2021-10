Polónia de Paulo Sousa goleia São Marino

A Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa, goleou este sábado São Marino por 5-0, na qualificação para o Mundial'2022, em que a Dinamarca tem seis jogos e seis vitórias, após bater a Moldávia (4-0).

Em Varsóvia, golos de Swiderski, aos 10 minutos, Kedziora, aos 50', Buksa, aos 84', e Piatek, aos 90'+1, além de um autogolo de Brolli (20'), consolidaram um triunfo confortável da equipa orientada pelo técnico luso.

Os polacos voltaram às vitórias, após empatarem com a Inglaterra (1-1) e seguem no terceiro lugar do Grupo I, com 14 pontos, a um da Albânia, que hoje venceu na Hungria com um tento de Broja (80'), segurando o posto de acesso ao playoff.

Na frente da 'poule', com 19 pontos, seguem os ingleses, que também venceram com uma mão cheia de golos, em Andorra, cortesia de Chilwell (17'), Saka (40'), Abraham (59'), Ward-Prowse (79') e Grealish (86').

Com um registo perfeito, ou seja, 21 pontos, seguem os dinamarqueses, que depois de golearem Israel (5-0) aplicaram hoje chapa quatro na Moldávia, numa partida apitada pelo português João Pinheiro.

Skov Olsen (23'), um penálti de Kjaer (34'), Norgaard (39') e Maehle (44') construíram o triunfo na primeira parte, dominando um Grupo F em que a Escócia hoje virou duas vezes para bater os israelitas (3-2) e é segunda, com 14 pontos.

A derrota israelita colocou a Áustria igualada nos 10 pontos, após um triunfo austríaco nas Ilhas Faroé por 2-0. Golos de Laimer (26') e Sabitzer (48') puseram cobro a uma série de duas derrotas seguidas.

No Grupo C, a Suíça reforçou a posição de playoff, atrás da líder e campeã europeia Itália, ao bater a Irlanda do Norte por 2-0 em Genebra, com uma exibição de luxo de Embolo, que assistiu para os dois golos, de Zuber (45'+3) e Fassnacht (90'+1).

A derrota dos britânicos e também da Bulgária, surpreendida pela última Lituânia (3-1), deixa os suíços com seis pontos de vantagem para os adversários pelo segundo posto, seguindo ainda a três dos italianos, que têm um jogo a mais, podendo igualá-los em caso de vitória.

No Grupo A, de uma seleção portuguesa 'de folga', a Sérvia venceu no Luxemburgo graças a um tento solitário de Vlahovic (68') e assumiu provisoriamente a liderança da 'poule', com mais um ponto que a equipa das Quinas.

No outro jogo da 'poule', a Irlanda somou a primeira vitória ao bater por 3-0 o Azerbaijão, na deslocação a Baku, e chegou aos cinco pontos, mais quatro que os azeris e menos um do que o Luxemburgo, que é terceiro.

Na terça-feira, Portugal recebe o Luxemburgo em Faro, enquanto os sérvios recebem o Azerbaijão, com a Irlanda a folgar.