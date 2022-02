Polónia fala em "decisão inaceitável" da FIFA: «Não estamos interessados neste jogo de aparências»

A Polónia reafirmou a rejeição de defrontar a Rússia no playoff de qualificação para o Mundial'2022 e que não vai participar no "jogo de aparências" proposto pela FIFA, que defende terreno e bandeiras neutras.

"Não estamos interessados em participar neste jogo de aparências. A seleção da Polónia não vai jogar frente à Rússia, pouco importa o nome da equipa", avisou no Twitter o presidente da federação polaca de futebol, Cezary Kulesza.

A reação do dirigente aconteceu pouco depois de a FIFA anunciar que a Rússia será obrigada a jogar fora do país, sem público e sem hino, e sob a designação da sua federação nacional e não do país.

"Totalmente inaceitável", considerou ainda Cezary Kulesza, que reiterou a posição da Polónia em não defrontar a Rússia no jogo das meias-finais do playoff para o Mundial'2022, que estava previsto para a Rússia em 24 de março.







Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.