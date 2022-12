Presidente da Federação Uruguaia e os "erros de arbitragem": «Tossem ao lado de Ronaldo e é penálti...»

Ignacio Alonso, presidente da Federação Uruguaia de futebol, deixou muitas críticas às arbitragens no Mundial'2022, algo que considera ter sido decisivo para a eliminação da sua seleção na fase de grupos."Os dois árbitros que erraram contra nós já não vão apitar mais jogos no Mundial. E houve outros jogos com erros. [No duelo com Portugal] Tossem ao lado de Ronaldo e assinalam penálti...", começou por dizer, em entrevista ao 'El Polideportivo'."Contra o Gana podíamos ter feito o terceiro golo de penálti, mas não o assinalaram. Faltou-nos um bocadinho de sorte e faltou não sermos prejudicados pelas arbitragens", acrescentou.Apesar da prestação abaixo do esperado no Mundial'2022, Ignacio refere que mantém toda a confiança em Diego Alonso, selecionador celeste. "Por mim, renovava com ele. Sempre tive muita confiança nele. Merece respeito por nos ter qualificado para o Mundial. Não pensamos em nenhum outro nome, mas se não chegarmos a acordo com ele, vamos procurar uma alternativa", concluiu.