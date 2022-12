Presidente do Quénia congratula Argentina e dá 'bicada' a França com imagem da proveniência dos jogadores

Congratulations Argentina for winning the world Cup. My African team at world Cup played a superb game. Will pay my bet!!! All round wonderful game. Tukutane home. pic.twitter.com/Cx9BZDZRnJ — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) December 18, 2022

O presidente do Quénia utilizou as redes sociais para expressar o contentamento pelo triunfo da Argentina no Campeonato do Mundo realizado no Qatar. William Samoei Ruto deixou ainda subentendido o gáudio pela derrota francesa face à partilha de uma imagem com a suposta proveniência dos jogadores."Parabéns Argentina por vencerem o Mundial. A minha equipa africana no Mundial fez um enorme jogo. Vai pagar a minha aposta!", frisou William Samoei Ruto, sem precisar de falava de Marrocos, que ficou no 4º lugar, ou mesmo de... França.Apesar de vários jogadores terem ascendência de outros países, apenas três dos 26 convocados por Didier Deschamps não nasceram em território gaulês: Eduardo Camavinga (Angola), Steve Mandanda (Rep. Congo) e Marcus Thuram (Itália).