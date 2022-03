Primeiro treino da Turquia em Portugal com ausência de ex-Sporting e Serdar Aziz

O selecionador da Turquia, Stefan Kuntz, orientou esta segunda-feira o primeiro treino, totalmente aberto, de preparação para o encontro da meia-final do playoff de apuramento para o Mundial, que será disputado com Portugal na quinta-feira.O técnico alemão contou com 25 dos 27 convocados em Gondomar. As duas exceções foram ex-Sporting Merih Demiral e Serdar Aziz, ambos defesa. Os dois jogadores ficaram no hotel devido a pequenas questões físicas por precaução, mas estão operacionais para o jogo.Na terça-feira à tarde, o grupo turco volta a Gondomar para um treino à porta fechada. Quarta-feira é dia de ensaio geral no Estádio do Dragão, antecedido pela habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a seleção portuguesa.