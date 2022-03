PSP e o Portugal-Macedónia do Norte: «Se parecer um negócio muito bom para ser verdade, desconfie»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deixou um alerta ao público sobre a compra de bilhetes para o Portugal-Macedónia do Norte, avisando para possíveis burlas."Informamos que os bilhetes para o jogo Portugal x Macedónia estão esgotados. Fique atento a possíveis burlas. Aconselhamos a que na compra de bilhetes recorra sempre a locais oficiais. Se parecer um negócio muito bom para ser verdade desconfie", disse a PSP através do Facebook.Recorde-se que já ontem a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) participou à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) a venda irregular de bilhetes para esta partida, do playoff de qualificação para o Mundial'2022. "Nas denúncias detetadas há situações em que bilhetes adquiridos pelo seu valor nominal estão a ser revendidos por valores superiores, mas também há casos de burla em que são colocados à venda bilhetes que nem sequer existem", indicou a FPF à Lusa.