Seleção do Qatar esteve seis meses a preparar-se para o Mundial: só a Coreia do Norte em 1966 fez melhor Seleção do Médio Oriente estagiou em Espanha e na Áustria com... trancas à porta