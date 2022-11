Qatar regista a pior prestação de sempre de um país anfitrião de um Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estreante num Mundial, o Qatar sai de cena sem qualquer ponto e com um golo marcado, numa lembrança que será amarga para o país árabe. Isto porque o Qatar terminou a sua participação como a seleção com o pior registo de sempre enquanto anfitriã de um Campeonato do Mundo. Por sua vez, na seleção holandesa, Van Gaal tem motivos para sorrir. Ao serviço da Laranja Mecânica, o treinador de 71 anos leva 10 jogos seguidos sem perder (7V e 3E) em fases finais de Mundiais.