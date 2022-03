Quando Cristiano Ronaldo fez uma vírgula com túnel a Altintop: «Ele 'matou-me'»

Hamit Altintop é diretor da Federação da Turquia, depois de uma carreira como futebolista com etapas no Bayern Munique e Real Madrid, entre outros clubes. O turco concedeu uma entrevista à revista Sábado onde falou do jogo desta quinta-feira (19h45) com Portugal e onde recordou a convivência com vários portugueses. Como Cristiano Ronaldo."Ele é grande, forte e rápido. Ele tem tudo o que um bom futebolista precisa. No um contra um era praticamente impossível. Joguei com ele um ano no Real Madrid e o mais importante é que é boa pessoa. Está sempre feliz e sinto-me orgulhoso por ter jogado com ele. Desejo-lhe o melhor, mas não neste jogo com a Turquia. Cristiano é especial como jogador e pessoa. Confiem em mim: ele é boa pessoa", disse Altintop à 'Sábado', recordando com boa-disposição um lance em particular: um vírgula com túnel no jogo particular entre Portugal e Turquia em 2012: "(...) No um contra um, ele 'matou-me'".