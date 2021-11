Questão dos amarelos preocupa Fernando Santos: «Vamos ver o que FIFA e UEFA decidem»

Fernando Santos manifestou preocupação pelas dúvidas em torno dos jogadores amarelados diante da Sérvia e da sua disponibilidade para as meias-finais do playoff do Mundial'2022. João Cancelo e Renato Sanches, que estavam 'tapados', foram admoestados diante dos sérvios e devem falhar o duelo com a Turquia, mas o selecionador nacional diz não haver ainda certezas nesse ponto nem relativamente aos amarelos que outros jogadores possam 'trazer' da fase de grupos."Em relação aos jogadores ainda é cedo. Há sempre um lote de convocáveis, como disse, mas estar a arquitetar neste momento... há ainda a questão dos cartões amarelos. O único dado é que eventualmente os amarelos deixam de contar mas os que estão castigados não poderão ir a jogo, mas vamos ver, ainda não há certezas. Esperamos pela determinação final da UEFA e FIFA. Isso altera um pouco o meu raciocínio, se não tiver dois jogadores. Caso contrário, penso que 24 jogadores seria mais do que bom", disse o selecionador ao Canal 11.Fernando Santos disse ainda que preferia que o playoff se disputasse mais cedo - em dezembro - mas admitiu que "março poderá ser mais favorável para todos".