Rafael Leão: «Ibra ou Ronaldo? Estou mais contente por partilhar o campo com Cristiano»

Rafael Leão assumiu estar a viver uma boa fase na sua carreira. Esta terça-feira, em conferência de imprensa na Seleção Nacional, o jogador do Milan abordou os derradeiros encontros do grupo A da fase de qualificação para o Mundial'2022, com Irlanda (quinta-feira) e Sérvia (domingo) e sublinhou os papéis de Cristiano Ronaldo e... Ibrahimovic."A Irlanda é uma equipa forte e competitiva mas vamos com vontade de ganhar. Somos Portugal e respeitamos o adversário mas é importante conquistar os três pontos para ficarmos em 1º lugar no grupo"."Fiz uma boa exibição, é verdade, mas sou só mais um para ajudar e para aprender com os outros jogadores que aqui estão.""São dois jogadores que admiro muito e tento sempre aprender com eles mas é claro que estou mais contente por poder partilhar o campo com o Cristiano porque é um jogador que admiro muito"."Este grupo é fantástico e recebeu-me bem. Sou um dos mais novos e os outros jogadores têm-me passado experiência e confiança. Foi importante para conseguir dar o meu contributo"."Sim, mas tenho de melhorar dia após dia ao lado destes jogadores experientes. Mas agora estou focado na Seleção e é isso que é importante"."A mensagem que o treinador tem transmitido é que temos duas finais e as finais são para ganhar. Não jogamos para empatar e queremos passar o grupo em 1º lugar"."Não interessa se jogo à esquerda, à direita ou a ponta-de-lança. Estou aqui para ajudar a Seleção em qualquer posição"."Sim, estou muito contente pelo que tenho feito. Estou aqui na Seleção pelo trabalho que tenho feito no clube e só agradeço por poder mostrar o meu valor ao lado de jogadores de qualidade"."Vamos defrontar duas seleções muito fortes e pode haver alguma ansiedade de nos qualificarmos, mas vamos entrar focados e com o pensamento de que é um jogo muito importante. Com a nossa qualidade e com a vontade que temos de nos qualificar vamos estar fortes".