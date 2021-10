Raphinha está nas nuvens

Pela primeira vez na seleção brasileira, Raphinha revelou que recebeu os parabéns de Bruno Fernandes, com quem mantém uma amizade desde os tempos do Sporting, e de Ronaldo Gaúcho, amigo do pai do extremo de 24 anos. “O Bruno parabenizou-me bastante. Disse-me que eu merecia muito e que merecia já há algum tempo. Disse mais umas brincadeiras, coisas de amigos que conversam bastante. Disse-me que não se surpreendeu nada com o que estava a acontecer e com o que poderia acontecer. O Bruno é um dos meus grandes ídolos, como jogador e pessoa. É muito exigente, nos treinos e em campo, e a nossa ligação no Sporting foi muito boa. Não é à toa que dos 9 golos que eu fiz, ele deve ter-me dado sete ou oito assistências. Foi muito importante na minha evolução”, destacou o atacante do Leeds, sem se esquecer da influência do técnico Marcel Keizer. “Quando ele chegou ao Sporting eu estava lesionado e não trabalhei durante mês e meio com ele, mas, depois, com o seu estilo de jogo, foi muito importante, favoreceu-me.”

Raphinha já tinha sido convocado por Tite em agosto, mas acabou por ficar de fora, por causa do ‘veto’ dos clubes ingleses, uma vez que o Brasil estava na ‘lista vermelha’ do Reino Unido devido à pandemia. Agora foi de vez e o jogador já treinou. “A ficha só deve cair depois do primeiro jogo. É um momento de muita felicidade e nervosismo.”