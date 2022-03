Ristovski após a eliminação: «Vou ficar a torcer por Portugal, sinto-me um pouco português»

Stefan Ristovski foi titular na derrota da Macedónia do Norte ante a seleção portuguesa e, no final do encontro, aproveitou para congratular as hostes lusas."Quero dar os parabéns a todo o Portugal. Foi um jogo aberto, Portugal dominou, mas temos de sair com a cabeça levantada. Tivemos um percurso que ninguém acreditava e esse é o nosso maior orgulho. Fizemos uma grande surpresa que espantou o futebol Mundial, mas temos de continuar em frente e acreditar que é possível estar em mais jogos como este", frisou em declarações à Sport TV. O antigo lateral do Sporting garantiu que vai, agora, ficar a torcar pela equipa das quinas no Qatar."Claro que vou ficar a torcer por Portugal, sinto-me um pouco português. O meu filho nasceu cá, tenho passaporte português e gostava de ver Portugal a ganhar um Mundial", relevou."Quando jogas contra estas grandes equipas não podes errar. Com jogadores como o Bruno Fernandes e Ronaldo não podemos falhar, mas isso aconteceu e Portugal aproveitou e nós fizemos o nosso melhor, tentando ainda chegar ao empate, mas com o segundo golo fomos abaixo."