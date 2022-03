Ristovski colocou a mão no pescoço de Cancelo e ânimos aqueceram

Os ânimos aqueceram pouco depois do 2-0. Alioski empurrou Diogo Jota, o camisola 19 não gostou e os dois jogadores encostaram cabeças, originando um foco de tensão.Vários jogadores acabaram a juntar-se à confusão e foi nessa altura que Stefan Ristovski teve um gesto com João Cancelo que incendiou ainda mais os ânimos, colocando a mão no pescoço do lateral luso.