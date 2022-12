Rivaldo não aprova treinador estrangeiro e fala em "falta de respeito": «A seleção do Brasil é nossa»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rivaldo Ferreira (@rivaldo)

Rivaldo, histórico avançado brasileiro, considerou "uma falta de respeito" o facto de haver vários treinadores estrangeiros na lista para treinar a canarinha, defendendo que o país tem técnicos "capacitados" para desempenhar bem o cargo."Não concordo e acho uma falta de respeito para com os treinadores brasileiros que se pense na contratação de um treinador estrangeiro para a nossa seleção. Acredito que temos técnicos capacitados para assumirem a seleção brasileira neste momento e fazerem um bom trabalho, como Rogério Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Jr.", começou por explicar numa longa mensagem nas redes sociais.E prosseguiu: "Trazer um treinador estrangeiro não é certeza de que seremos campeões mundiais. Até porque se fosse certeza, acredito que esse treinador estrangeiro gostaria de ser campeão mundial pelo seu país e alegrar a sua nação. Com certeza a sua seleção precisa mais do que o Brasil, porque apenas nós somos 'penta'. Os estrangeiros, sem dúvidas, são muito bons treinadores também, mas a seleção é nossa, da nação e tem de ser dirigida por alguém que tenha sangue brasileiro a correr nas veias".Rivaldo destacou ainda a necessidade de "ajudar os jogadores" e sublinhou a "bela geração" de atletas "a caminho". "O mais importante são os jogadores. Temos de ajudá-los, encorajar e dar confiança porque temos uma bela geração a caminho e uma base com experiência na amarelinha. Um Mundial é um torneio curto, ganha-se ou perde-se em pequenos detalhes, e isso vai continuar sempre para qualquer seleção com qualquer treinador. Esta é apenas a minha humilde opinião", concluiu.Recorde-se que a lista para suceder a Tite - que deixou a canarinha após o Mundial'2022 - na seleção do Brasil conta com três portugueses