Robert Page: «Não precisávamos de vencer, mas era importante não perder»

Robert Page (selecionador do País de Gales, analisou o empate (1-1) na estreia no Mundial do Qatar, depois dos galeses terem estado a perder com os Estados Unidos.

"Sempre dissemos que não queríamos perder o primeiro jogo. Não precisávamos de vencer, mas era importante não perder. O Gareth Bale nunca nos dececionou. Faça o que fizer nos clubes, veste sempre a camisola da seleção e faz coisas que surpreendem a todos", sintetizou.