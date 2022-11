Roberto Martínez: «Mesmo que não tenhamos jogado bem, vencer não surge por acaso»

Roberto Martínez, selecionador da Bélgica, abordou o jogo de estreia dos diabos vermelhos no Mundial que culminou com uma vitória sobre o Canadá (1-0)."Gostei da postura dos meus jogadores. Foram responsáveis em campo. No geral, o Canadá foi melhor, mas encontrámos uma maneira de vencer. Mesmo que não tenhamos jogado bem, vencer não surge por acaso. É o resultado do que temos feito nos últimos seis anos. Mas estamos frustrados, porque não conseguimos encontrar soluções em campo. O Canadá jogou muito bem e nós não. De certa forma, jogámos ao estilo do Canadá. Temos uma equipa que pode criar muitas oportunidades se encontrar o Kevin [De Bruyne] no espaço entre as linhas. O Kevin é um dos melhores jogadores do mundo e tem um nível que queremos atingir, mas não temos mostrado em campo", começou por dizer, acreditando que a equipa irá progredir daqui em diante."Só estamos juntos há cinco dias. Temos de crescer e fazer isso ganhando jogos é incrível. Hoje crescemos como equipa", garantiu.