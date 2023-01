Romero: «Gritei o golo na cara de Mbappé porque ele tratou muito mal o Enzo»

Cristián Romero foi um de vários jogadores que foram vistos a provocar franceses na final do Mundial de 18 de dezembro, diante da França. O central argentino gritou o bis de Messi, ao minuto 109, em frente a Kylian Mbappé, tendo agora justificado o porquê de o ter feito."Parece que os maus são sempre os argentinos mas deu-me raiva porque o Enzo foi falar com o Mbappé e [o Mbappé] tratou-o muito mal. Foi algo que me irritou e por isso gritei o golo do Leo [Messi] na cara dele", frisou o central argentino à rádio D Sports FM 103.1.O jogador do Tottenham garantiu que o jogo decisivo diante dos gauleses é visto todos os dias, desde há um mês. "Vejo a final todos os dias e desfruto ao máximo. Agora que já se passaram várias semanas, a ficha começa a cair mais. O que conseguimos é uma loucura", adiantou, pedindo um "contrato vitalício" para Lionel Scaloni, o "melhor treinador"."É o melhor e estamos até à morte com ele", referiu 'Cuti' Romero, jogador do Tottenham.