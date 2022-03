"Mata-gigantes Macedónia do Norte foi devorado pelo Dragão": o que se diz lá fora da vitória de Portugal

O triunfo de Portugal e consequente apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar mereceu destaque na imprensa internacional, com especial enfoque em Cristiano Ronaldo, que vai disputar a competição pela quinta vez na sua carreira, e Bruno Fernandes, o autor dos dois golos da equipa liderada por Fernando Santos."Bruno Fernandes oferece a Ronaldo e a Portugal o bilhete para o Mundial. O ‘mata-gigantes’ Macedónia do Norte foi devorado pelo Dragão , no Porto, e pelo bis do médio do Man. United", sintetizou o diário espanhol ‘Marca’.Em França, o L’Equipe deu mais destaque à forma como a Seleção Nacional conseguiu expulsar rapidamente "os demónios que atormentaram Itália" e também não esqueceu "a combinação entre Ronaldo e Bruno Fernandes" que "extinguiu o fogo macedónio e incendiou o Dragão"."Os portugueses foram eficazes e ofereceram a si mesmos uma segunda parte tranquila. A equipa não tremeu", acrescentou a publicação gaulesa.Em Itália, uma vez mais Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo na linha principais e uma referência a Rafael Leão, avançado do AC Milan. "O sonho da Macedónia do Norte acabou na casa de Cristiano Ronaldo, com Bruno Fernandes protagonista ao marcar um golo em cada parte. Os portugueses entraram fortes e não ficaram saciados com a vantagem inicial. Rafael Leão ajudou. Missão cumprida", refere ‘La Gazzetta dello Sport’.Como seria de prever, para a imprensa britânica só existiram mesmo o médio e o avançado do Manchester United. Parece que João Cancelo e Bernardo Silva nem estiveram em campo. Percebe-se."Cristiano Ronaldo qualificou-se para o quinto mundial com o bis de Bruno Fernandes. CR7 tem mais uma oportunidade para alcançar a glória e a imortalidade no futebol na única competição que lhe falta conquistar. Numa ligação à moda de Old Trafford, Cristiano e Bruno Fernandes criaram e marcaram o 1-0 para Portugal", subinha o ‘The Sun’.Do outro lado do Atlântico, via ‘Globo Esporte’ chega uma análise mais abrangente. "Se tudo correr normalemente nos próximos meses, vamos ter CR7 de novo no Mundial. E também Pepe, João Cancelo, Bernardo Silva e outros destaques desta selecção de Portugal. A vaga foi conquistada após uma vitória por 2-0 sobre a Macedónia do Norte, no Estádio do Dragão", explica a publicação brasileira.Na Macedónia do Norte, a imprensa fala de um sonho desfeito e nem poupa o capitão Ristovski. "Jogadores de futebol macedónios falham no Porto. Fernández (com zê e assento no A) é o herói dos portugueses. Erro do capitão Ristovski, punido por Fernández para dar vantagem aos portugueses", lê-se no site ‘slobodenpecat.mk’.