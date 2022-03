Ronaldo já olha para o Mundial: «Mesmo entusiasmo do primeiro dia mas ambição muito mais forte»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Garantida a qualificação para o Mundial'2022, Cristiano Ronaldo já olha para a fase final da prova e com o "desejo de ganhar". Numa publicação no Instagram, o capitão da Seleção Nacional admite que o caminho para o Catar acabou por ser mais sinuoso do que o esperado mas que agora é hora de olhar para a competição com ambição."Há muitas formas de alcançar o destino desejado, por vezes o caminho pode não ser tão directo como aquilo que desejávamos, mas o mais importante é mesmo chegar lá! A título pessoal, parto para o meu 5.º Campeonato do Mundo e para a minha 12.ª fase final de uma grande competição internacional por Portugal, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia mas com uma ambição muito mais forte, uma ambição de ir ao encontro do desejo de todos nós: desejo de ganhar! Para já, podemos sorrir com a sensação de dever cumprido, de mais uma etapa resolvida. Mas não queremos ficar por aqui. Queremos mais! Queremos muito mais! Por nós, pelos nossos, por Portugal… Rumo ao Catar!", disse o craque português naquela rede social.