Rúben Dias sobre António Silva: «É muito bom jogador e uma pessoa do mesmo nível»

O quarto dia de trabalhos no complexo desportivo do Al Shahaniya, a 30 quilómetros de Doha, trouxe aos jornalistas a conferência de imprensa de Rúben Dias, central do Manchester City que entre o lançamento da primeira jornada do Grupo H, diante do Gana, teve tempo para falar de António Silva."Ainda não o conhecia, é a primeira vez que estamos a conviver. Posso dizer que é muito bom jogador e uma pessoa do mesmo nível. Quando andamos aqui há algum tempo, isso é muito importante", atirou o futebolista, de 25 anos, em elogios ao defesa do Benfica, clube que já representou.