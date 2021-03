Rúben Neves: «Ronaldo não teve de pedir desculpa. É um capitão exemplar»

Rúben Neves garante que a Seleção Nacional está absolutamente concentrada no jogo com o Luxemburgo de amanhã (19H45) e quer garantir os 3 pontos.





"Já pudemos ver um pouco do último jogo do Luxemburgo. Vamos focar-nos na equipa do Luxemburgo e sabemos os aspetos mais fortes e mais débeis deles. Sabemos que vai ser um jogo difícil, sabemos o que aconteceu na última partida deles e sabemos as dificuldades que aqui já passámos. Estando no nosso máximo somos uma seleção muito forte. Cabe-nos a nós dar o máximo", afirmou o médio do Wolverhampton esta segunda-feira em conferência de imprensa.E prosseguiu, abordando o momento em que Cristiano Ronaldo atirou a braçadeira de capitão ao chão no final do jogo com a Sérvia. "Não pediu desculpa ne tem de pedir. É um capitão exemplar para todos. Todos sentimos a frustração que ele sentiu naquele momento, foi um momento difícil para todos. Conhecemo muit bem o Ronaldo e sabemos o que nos pode dar todos os dias".