Rui Moreira e o Mundial do Qatar: «É algo que não dignifica o futebol e foi uma má escolha»

Rui Moreira mostra-se crítico em relação à organização do Mundial do Qatar. O presidente da Câmara Municipal do Porto já tinha deixado isso bem vincado no seu discurso na sessão de abertura do Thinking Football Summit que decorre no Porto, mas acrescentou algo mais na conversa que teve com os jornalistas à saída.

"Não posso comentar as palavras do Presidente da República. São da sua responsabilidade, posso apenas partilhar a minha visão sobre o Qatar", começou por assinalar quando convidado a comentar o que disse Marcelo Rebelo de Sousa após o jogo da Seleção Nacional, em Alvalade.

"Tudo isto começou em 2010, fazia na altura um programa desportivo e referi que a escolha de um país como o Qatar, muito pequeno geograficamente, com a dificuldade climática e a questão dos direitos humanos, que se vieram a acentuar, parecia ser um mau negócio para o futebol e para a indústria. O que aconteceu entretanto não melhorou, o que sabemos dos direitos dos trabalhadores, das pessoas que ali morreram na construção dos estádios, é algo que não dignifica o futebol e portanto foi uma má escolha", salientou Rui Moreira, falando depois da questão meramente desportiva: "Acho sempre que Portugal pode ser campeão do Mundo, principalmente porque tem uma geração absolutamente extraordinária. Não vamos lá para ser campeões do mundo, mas é bom termos essa expectativa, coisa que há uns anos não tínhamos."