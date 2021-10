Rui Patrício e as 'finais' rumo ao Qatar: «Uma já está e faltam duas no próximo mês»

No dia em que cumpriu a sua 100.ª internacionalização, Rui Patrício saiu de campo com duplo motivo para celebrar, já que a Seleção Nacional goleou o Luxemburgo e deu mais um passo rumo ao Mundial'2022. Após a partida, o guarda-redes da Roma mostrou-se satisfeito com a atualização da equipa e enalteceu a justiça do triunfo.





"Foi uma vitória mais que merecida. Fizemos um excelente jogo e alcançámos uma vitória folgada, mas o mais importante era vencer as 3 finais que íamos ter. Uma já está e faltam duas no próximo mês. O objetivo foi conseguido", começou por dizer.Nas contas do apuramento, com dois jogos pela frente, Portugal sabe que pode empatar com a Sérvia caso vença ou empate diante da Irlanda, mas Rui Patrício deixa claro que na Seleção Nacional o objetivo é sempre o mesmo. "Não pensamos em empates. Em cada jogo o objetivo é sempre ganhar e, quando nos juntarmos no próximo mês, vamos em busca de duas vitórias.""Quando começámos, o nosso objetivo é crescer, evoluir e jogar. Felizmente isso aconteceu e hoje consegui chegar às 100 internacionalizações. É sem dúvida um grande orgulho, para mim, a minha família, os meus amigos e quem me acompanharam ao longo dos anos."