Rui Patrício: «É muito bom voltar a ter os adeptos portugueses na nossa casa»

Rui Patrício mostrou-se entusiasmado pelo facto de a Seleção Nacional já poder jogar perante os adeptos. O guarda-redes espera um jogo difícil frente à Rep. Irlanda, esta quarta-feira, a contar para a Qualificação para o Mundial'2022, e falou das integrações de Diogo Costa e Otávio.





"Tem sido uma integração boa. Foram muito bem recebidos como os outros, que vêm novos. Vêm para ajudar Portugal tal como todos os outros. Todos estão aqui para dar o seu máximo. Estao a ser bem integrados e com certeza que vao dar tudo pela Seleção.""Temos de nos adaptar. Tem de ser assim, temos de estar preparados para estes três jogos num curto espaço de tempo. Temos de nos preparar o máximo possível para estar bem nos jogos. Temos de aproveitar o pouco tempo que temos para estarmos bem. O mais importante é a adaptação.""É muito bom voltar a ter os adeptos portugueses na nossa casa. Estávamos todos com sauddades de poder jogar com os nossos adeptos. Sabemos que vamos ter algumas dificuldades proque é uma seleção forte ao nível das bolas paradas. Vai ser um jogo difícil como são todos. Temos de estar bem preparados para conseguirmos ganhar. Temos de fazer o nosso jogo para conseguir vencer.""Cada jogo é um jogo. Todos os jogos têm a sua história. Sabemos que vamos ter de ter paciência já amanhã. A Rep. Irlanda tem a suas características. Temos de fazer o que o míster pede. Temos de nos preparar mentalmente. O que interessa é o que vamos fazer amanhã, estar a 100 por cento.Todos os jogos que nós jogamos são para ganhar, entramos com o máximo de vontade para ganhar. Não há jogos mais fáceis ou difíceis. Sabemos das dificuldades que vamos ter para conseguir vencer. Queremos dar o nosso máximo."