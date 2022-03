Rússia eliminada e Ucrânia joga em junho: as decisões da FIFA sobre apuramento para o Mundial

A FIFA anunciou esta terça-feira um conjunto de decisões sobre a qualificação para o Mundial do Qatar que terá lugar em novembro e dezembro deste ano. O organismo que rege o futebol mundial confirmou o afastamento, como era esperado, da Rússia, o que garante à Polónia a qualificação para a fase seguinte. Na final do playoff, medirá forças com Suécia ou Rep. Chega.No caso da Ucrânia, o jogo de apuramento com a Escócia que estava agendado para 24 de março foi reagendado para junho. O mesmo acontece com o País de Gales-Áustria, que também faz parte do mesmo quadro do playoff.A FIFA garantiu que as diretivas foram reveladas depois de consultar a UEFA e as associações de futebol dos países envolvidos.