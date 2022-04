Saani Daara e as hipóteses do Gana: «Portugal tem jogadores envelhecidos... já não é a equipa que foi»

Ibrahim Saani Daara foi porta-voz da Federação Ganesa de Futebol e agora é comentador de futebol. Num primeiro olhar sobre o grupo do Mundial'2022, atribuiu favoristimo a Portugal até por vir do pote 1 mas considerou que a seleção das quinas já passou a sua melhor fase."Portugal estava no pote 1 e, por isso, esperamos, obviamente, que eles sejam uma das melhores equipas do Mundo, mas já não são os gigantes que foram há alguns anos. A maior parte dos jogadores está envelhecida. Jogadores como Cristiano Ronaldo, Pepe e companhia já passaram a sua melhor fase da carreira. Por isso, quando defrontam jovens jogadores, é muito muito difícil para eles", declarou em afirmações ao portal 'Top Story'.Daara acredita que o Gana teve "um bom sorteio". "Já jogámos com todas as três equipas antes. Quando jogámos com elas, demos boa conta de nós mesmos e penso que com a preparação correta, com análise certa e rezando para que não tenhamos lesões, possamos qualificar-nos para a fase a eliminar do Mundial", vincou.