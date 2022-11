Salman Al-Faraj integra convocados da Arábia Saudita para o Mundial'2022 apesar de lesão

O selecionador da Arábia Saudita, Hervé Renard, integrou o médio Salman Al-Faraj, que se lesionou num jogo particular no domingo, na lista de 26 convocados para o Mundial de futebol Qatar'2022, divulgada na noite de sexta-feira.

Na lista com 16 estreantes em Mundiais e 10 repetentes em relação ao Rússia'2018, figura o nome de Al-Faraj, o capitão que se lesionou durante a vitória por 1-0 da seleção saudita sobre a Islândia.

"Em relação ao Salman, ficámos assustados, penso que como todos os adeptos sauditas, quando ele caiu e não conseguiu continuar no jogo. Ele tem algo no ombro, tem dores, mas estará bem dentro de uns dias", tinha dito o técnico francês, num vídeo partilhado nas redes sociais da federação saudita, na quarta-feira.

Renard chamou para o Mundial, que decorre entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, dois guarda-redes, Mohamed Al-Owais (Al-Hilal) e Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), que não são primeiras escolhas para as suas equipas, e ainda um terceiro, Mohamed Al-Yami, que joga pelo Al-Ahly, da segunda divisão.

A Arábia Saudita está incluída no Grupo C do Campeonato do Mundo, com o México, a Polónia e a Argentina, seleção frente à qual inicia a sua participação, em 22 de novembro.

Lista dos 26 convocados da Arábia Saudita:

- Guarda-redes: Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr) e Mohamed Al-Yami (Al-Ahly).

- Defesas: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal) e Saud Abdulhamid (Al-Hilal).

- Médios: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal) e Hattan Bahebri (Al-Shabab)

- Avançados: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahly), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal) e Firas Al-Buraikan (Al-Fateh).