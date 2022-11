Scaloni: «Uma equipa pode ser infinitamente superior e numa jogada ou duas tudo se complica»

Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, frisou esta terça-feira que "é difícil assimilar" a derrota da sua equipa diante da Arábia Saudita (1-2) no jogo de abertura do grupo C do Mundial'2022, sublinhando que a formação do Médio Oriente fez golo nos dois remates que efetuou à baliza."Perder não é bom. Nem no primeiro, nem no segundo nem no terceiro jogo. Por sorte, ainda temos dois jogos para realizar. É difícil assimilar, a Arábia Saudita fez dois golos em quatro ou cinco minutos. Acho que foram os únicos remates que fizeram à baliza. Não resta mais nada a não ser levantar e seguir a frente. É um dia triste", explicou Scaloni, citado pelo 'AS', rejeitando que a equipa tenha acusado algum cansaço."Os motivos [da derrota] foram milimétricos. Não há muito para analisar. Temos de dar os parabéns ao rival e preparar o próximo jogo. Continuamos a pensar da mesma maneira. Sabemos que o Mundial tem destas coisas. Às vezes, uma equipa pode ser infinitamente superior e numa jogada ou duas tudo se complica. Apesar de não jogarmos bem, tivemos as nossas oportunidades. Da mesma forma, se tivéssemos vencido também nos íamos levantar amanhã com vontade de ganhar ao México", concluiu.