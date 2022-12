Seedorf perspetiva final do Mundial'2022: «Quero um golo de Messi, um de Mbappé...»

Clarence Seedorf, antigo internacional holandês, perspetivou esta quinta-feira a final do Mundial'2022 entre Argentina e França, tendo ainda deixado elogios a Messi e Mbappé."Argentina é um exemplo: não tem os melhores jogadores, mas é uma equipa. Muito competitiva, agressiva e compacta e tem Messi. Posso dizer o mesmo de França, porque tem jogadores de nível semelhante ao da Argentina, talvez um pouco mais alto, e tem Mbappé. Os franceses jogam juntos há muito tempo e são os atuais campeões mundiais", frisou o antigo médio, em entrevista aos argentinos do 'Olé', que confessou torcer pela seleção sul-americana."Quero uma final com um golo de Messi, um de Mbappé, mas vou pela Argentina. Que ganhe por 2-1", referiu.Recorde-se que Argentina e França disputam a final do Mundial'2022 no domingo, às 15 horas.