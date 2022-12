Segue o pesadelo da Budweiser no Qatar: agora tem de arranjar um novo troféu para o melhor em campo

Depois de ter visto anos estádios, por pressão da organização, nas vésperas do arranque do Mundial, o pesadelo da Budweiser no Qatar continua, agora por causa do troféu que é entregue ao melhor jogador no final de cada encontro.A marca norte-americana de cervejas, patrocinador oficial da competição, vai ter de arranjar um troféu "alternativo e culturalmente apropriado" para entregar aos futebolistas, depois de estrelas como Kylian Mbappé terem manifestado o desejo de não promover o consumo de bebidas alcoólicas.O craque francês já recebeu o prémio de MVP três vezes, mas em todas escondeu o nome da Budweiser no momento de tirar a fotografia.Mas Mbappé não está sozinho nesta luta, porque outros jogadores, como o camaronês Vincent Aboubakar, o tunisino Wahbi Khazri e os marroquinos Yassine Bounou e Hakim Ziyech também não mostraram o nome da marca de cervejas.Um porta-voz da marca explicou que "estão a ser levados a cabo procedimentos alternativos e culturalmente apropriados para os jogadores com objeções"Segundo o 'Daily Mail', a ideia é manter o atual troféu, mas com o logo da Budweiser e demais publicidade mais discretos.