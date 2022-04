Segunda fase da venda de ingressos para o Mundial'2022 registou 23,5 milhões de pedidos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A organização do Campeonato do Mundo de futebol do Qatar, que vai decorrer de 21 de novembro a 18 de dezembro, registou 23,5 milhões de pedidos de ingressos durante a segunda fase de vendas, anunciou esta sexta-feira a FIFA.

"Os oito países com mais procura são Inglaterra, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Estados Unidos, França, México e Qatar", refere em comunicado a FIFA.

A segunda fase de vendas, que encerrou na quinta-feira, foi lançada em 05 de abril e um sorteio decidirá agora a distribuição dos bilhetes.

Os adeptos argentinos estão entre os mais interessados, com os três jogos da fase de grupos da alviceleste, frente a México, Polónia e Arábia Saudita, entre os quatro mais requisitados.

"Os subscritores de ingressos serão notificados por e-mail sobre o resultado do seu pedido a partir de 31 de maio", adianta a FIFA.

Na primeira fase de vendas, organizada entre 19 de janeiro e 08 de fevereiro, já haviam sido alocados 804.186 ingressos e solicitados 17 milhões.

São pouco mais de 3 milhões disponíveis ao todo (2 milhões para venda e 1 milhão reservados para a FIFA e seus parceiros).

Entre 1,2 e 1,4 milhões de pessoas são esperadas no Qatar durante o evento.

Está prevista uma fase final de vendas de última hora, cujas datas não são conhecidas, segundo o princípio de atribuir o ingresso ao primeiro a solicitar (sem sorteio).

Para os espetadores fora do Qatar, os preços dos ingressos individuais para a primeira fase da prova variam entre 250 e 800 riais catarenses (entre 62 e 200 euros) por jogo. Para a final, os ingressos variam entre 550 e 1.460 euros.

Os preços dos bilhetes reservados aos residentes do Qatar variam de 40 a 750 riais (de 10 a 190 euros) por unidade. Em média, os ingressos são 30 por cento mais caros do que no Mundial anterior, na Rússia, em 2018.