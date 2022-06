Seis grupos fechados e duas vagas para definir: ponto de situação do Mundial'2022

Com a vitória do País de Gales sobre a Ucrânia , o Mundial'2022 'ganhou' mais uma seleção apurada para a fase final e, contas feitas, neste momento restam apenas duas vagas para preencher. Tudo para ser definido nos próximos dias, com a disputa de três playoffs, o primeiro dos quais já na terça-feira, entre Emirados Árabes Unidos e Austrália, que apurará uma equipa da AFC para disputar a presença na fase final com o Peru, no dia 13. Já o outro playoff, a jogar-se a 14, colocará frente a frente Costa Rica e Nova Zelândia.: Emirados Árabes Unidos-Austrália, 7 de junho: Vencedor do playoff da AFC-Peru, 13 de junho: Costa Rica-Nova Zelândia, 14 de junhoPara lá de fechar a última vaga europeia, o apuramento galês permitiu igualmente definir mais um grupo da fase final, ficando também apenas a faltar definir duas formações nos Grupos D e E. Eis a 'arrumação' atual dos grupos para o Qatar.QatarEquadorSenegalHolandaInglaterraIrãoEstados UnidosPaís de GalesArgentinaArábia SauditaMéxicoPolóniaFrançaVencedor do playoff da AFC/PeruDinamarcaTunísiaEspanhaCosta Rica/Nova ZelândiaAlemanhaJapãoBélgicaCanadáMarrocosCroáciaBrasilSérviaSuíçaCamarõesPORTUGALGanaUruguaiCoreia do Sul